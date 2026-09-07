Animations autour de la technique et l’art de la fresque, Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Charenton-le-Pont

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque du patrimoine et de la photographie · Charenton-le-Pont

Informations pratiques

Animations autour de la technique et l’art de la fresque 19 et 20 septembre Médiathèque du patrimoine et de la photographie Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Démonstrations, réalisation de fresques et médiation à propos de l’art de la fresque. Trois intervenantes professionnelles du collectif de fresquistes Pari(s) Affresco animeront cet atelier, dont Isabelle Bonzom, artiste, fresquiste et auteure du livre La fresque art et technique (Eyrolles), historienne de l’art et conférencière.

Médiathèque du patrimoine et de la photographie 11 Rue du Séminaire de Conflans, 94220 Charenton-le-Pont, France Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France 0140157657 https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr Gare RER-SNCF de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Animation autour de l’art de la fresque

Relevé de peinture murale (1899) Perrault-Dabot, La cène, deux prophètes et saint Georges, détail, Église Saint-Martin , Nohant-Vicq (Indre) @ Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diff. GrandpalaisRmn