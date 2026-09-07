Patronages et colonies de vacances de Charenton-le-Pont au XXe siècle, Médiathèque des Quais, Charenton-le-Pont

Informations pratiques

Patronages et colonies de vacances de Charenton-le-Pont au XXe siècle Samedi 19 septembre, 16h00 Médiathèque des Quais Val-de-Marne

Public adulte

Gratuit sur réservation (60 personnes maximum)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Conférence – Présentation des fonds cartophiles et photographiques conservés par le Service des Archives de la ville.

Dans le cadre du thème « Patrimoine en danger » et du Bicentenaire de la photographie, La Société Histoire et Archéologie de Charenton-Saint-Maurice (SHACSM) vous propose une conférence consacrée aux patronages et aux colonies de vacances qui ont marqué la jeunesse charentonnaise au XXe siècle.

À travers une sélection de cartes postales et de photographies anciennes conservées par les Archives municipales, cette présentation invite à découvrir un pan de l’histoire locale tout en sensibilisant à la fragilité des fonds photographiques et à l’importance de leur préservation.

Cette conférence sera complétée par un diaporama diffusé en continu toute la journée à l’Hôtel de Ville (salle Séguier), présentant d’autres documents issus de ces collections.

Evènement en partenariat avec le Service des Médiathèques et le Service des Archives municipales.

Médiathèque des Quais 36 quai des Carrières, 94220 Charenton-le-Pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-patronages-et-colonies-de-vacances-de-charenton-le-pont-au-xxe-siecle-1994022579212 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 76 69 00 »}]

Conférence « Présentation des fonds cartophiles et photographiques conservés par le Service des Archives de la ville »

© Mairie de Charenton-le-Pont