Lecture à l’aide de la Communication Adaptée et Améliorée, Médiathèque des Quais, Charenton-le-Pont
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque des Quais · Charenton-le-Pont
Informations pratiques
Lecture à l’aide de la Communication Adaptée et Améliorée Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque des Quais Val-de-Marne
Atelier limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Une lecture pour découvrir avec les bibliothécaires la CAA (Communication Adaptée et Améliorée)
Médiathèque des Quais 36 quais des carrières, Charenton le Pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France 0146766900 https://mediatheques.charentonlepont.fr/ Métro ligne 8, arrêt Charenton-écoles
Bus ligne 24 et 325, arrêt Victor Hugo
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
À voir aussi à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne)
- Visite libre de la chapelle de Conflans, Chapelle de Conflans, Charenton-le-Pont 20 septembre 2026
- Visite guidée de la chapelle de Conflans, Chapelle de Conflans, Charenton-le-Pont 20 septembre 2026
- Visite de la chapelle de Conflans – Exposition, Chapelle de Conflans, Charenton-le-Pont 20 septembre 2026
- Présentation de la rentrée littéraire, Médiathèque des Quais, Charenton-le-Pont 3 octobre 2026