Lecture à l’aide de la Communication Adaptée et Améliorée, Médiathèque des Quais, Charenton-le-Pont

Informations pratiques

Lecture à l’aide de la Communication Adaptée et Améliorée Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque des Quais Val-de-Marne

Atelier limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Une lecture pour découvrir avec les bibliothécaires la CAA (Communication Adaptée et Améliorée)

Médiathèque des Quais 36 quais des carrières, Charenton le Pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France 0146766900 https://mediatheques.charentonlepont.fr/ Métro ligne 8, arrêt Charenton-écoles

Bus ligne 24 et 325, arrêt Victor Hugo

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture