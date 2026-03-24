Animations autour du moulin d’Hauville route du moulin de pierre 27350 Hauville Hauville
Animations autour du moulin d’Hauville route du moulin de pierre 27350 Hauville Hauville samedi 30 mai 2026.
Animations autour du moulin d’Hauville
route du moulin de pierre 27350 Hauville Moulin à vent Hauville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Animations au moulin de 18h30 à 20h
Tour de chant de la chorale de Hauville
Danse Old Time, musiques écossaises et irlandaises, ce quadrille Victorien en costume d’époque invite le public à rejoindre la danse.
Illumination du moulin jusqu’à 23h .
route du moulin de pierre 27350 Hauville Moulin à vent Hauville 27350 Eure Normandie +33 2 32 56 21 76 contact.terresvivantes@gmail.com
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L’événement Animations autour du moulin d’Hauville Hauville a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure