Animations autour du moulin d’Hauville route du moulin de pierre 27350 Hauville Hauville

Animations autour du moulin d’Hauville

route du moulin de pierre 27350 Hauville Moulin à vent Hauville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Animations au moulin de 18h30 à 20h

Tour de chant de la chorale de Hauville

Danse Old Time, musiques écossaises et irlandaises, ce quadrille Victorien en costume d’époque invite le public à rejoindre la danse.

Illumination du moulin jusqu’à 23h .

route du moulin de pierre 27350 Hauville Moulin à vent Hauville 27350 Eure Normandie +33 2 32 56 21 76 contact.terresvivantes@gmail.com

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English : Animations autour du moulin d’Hauville

L’événement Animations autour du moulin d’Hauville Hauville a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure