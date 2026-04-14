Visite audio-guide du moulin, moulin à vent hauville 27350, Hauville

Visite audio-guide du moulin 27 et 28 juin moulin à vent hauville 27350 Eure

3€ adultes, gratuit -16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

« Mon beau moulin »

Les samedi 27 et dimanche 28 juin, poussez la porte de mon beau moulin et laissez-vous guider…

de 14h à 18h, découvrez le moulin en audio-guide pour une immersion libre et vivante dans son histoire et ses secrets.

Une exposition vous attend dans la chaumière du moulin, entre patrimoine, art et authencité.

3€ adultes, gratuit -16 ans

Un rendez-vous plein de charme à ne pas manquer !

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Poussez la porte de mon beau moulin et laissez-vous guider… moulin

RTVN