ANIMATIONS + de 60 ans Atelier Gym découverte impasse des lauriers Sainte-Eanne
lundi 21 septembre 2026 · impasse des lauriers · Sainte-Eanne
Informations pratiques
Sainte-Eanne
ANIMATIONS + de 60 ans Atelier Gym découverte
impasse des lauriers Salle des fêtes Sainte-Eanne Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 14:30:00
fin : 2026-09-21 15:30:00
Date(s) :
2026-09-21 2026-09-28
Ateliers séniors proposés par le CIAS.
Ils sont ouverts à toutes personnes de + de 60 et des aidants résidents sur le territoire du Haut Val de Sèvre.
Atelier Gym découverte A Ste Eanne, profitez de 2 séances de gym équilibre avec l’EPGV. Gym adaptée.
GRATUIT .
impasse des lauriers Salle des fêtes Sainte-Eanne 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 07 30 26 liensocial@cias-hvs.fr
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English : ANIMATIONS + de 60 ans Atelier Gym découverte
L’événement ANIMATIONS + de 60 ans Atelier Gym découverte Sainte-Eanne a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre