Informations pratiques

Sainte-Eanne

ANIMATIONS + de 60 ans Atelier Gym découverte

impasse des lauriers Salle des fêtes Sainte-Eanne Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 14:30:00

fin : 2026-09-21 15:30:00

Date(s) :

2026-09-21 2026-09-28

Ateliers séniors proposés par le CIAS.

Ils sont ouverts à toutes personnes de + de 60 et des aidants résidents sur le territoire du Haut Val de Sèvre.

Atelier Gym découverte A Ste Eanne, profitez de 2 séances de gym équilibre avec l’EPGV. Gym adaptée.

GRATUIT .

impasse des lauriers Salle des fêtes Sainte-Eanne 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 07 30 26 liensocial@cias-hvs.fr

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English : ANIMATIONS + de 60 ans Atelier Gym découverte

L’événement ANIMATIONS + de 60 ans Atelier Gym découverte Sainte-Eanne a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre