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Animations de quartier pour tous MJC maison de suède Rennes

Animations de quartier pour tous MJC maison de suède Rennes

Animations de quartier pour tous MJC maison de suède Rennes mardi 16 juin 2026.

Lieu : MJC maison de suède

Adresse : 5 rue de suède 35200 rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Animations de quartier pour tous MJC maison de suède Rennes 16 juin – 2 juillet Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Retrouvez nous pour des animations ouvertes à tous les habitants

Au square Copenhague
️ Les mardis 16, 23 et 30 juin
De 16h à 18h30

Au square Charles Dullin
️ Les jeudis 18, 25 juin et 2 juillet
De 16h à 18h30

Au programme : jeux, activités, échanges et moments conviviaux pour petits et grands !

✅ Les accueils du lundi et du vendredi restent ouverts comme d’habitude.

Téléphone : 02 99 51 61 70
Mail : [mjcmaisondesuede@gmail.com](mailto:mjcmaisondesuede@gmail.com)
Adresse : 5 rue de Suède, 35200 Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-16T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-02T18:30:00.000+02:00

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 mjcmaisondesuede@gmail.com 0299516170

MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


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