Animations de quartier pour tous MJC maison de suède Rennes
Animations de quartier pour tous MJC maison de suède Rennes mardi 16 juin 2026.
Animations de quartier pour tous MJC maison de suède Rennes 16 juin – 2 juillet Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Retrouvez nous pour des animations ouvertes à tous les habitants
Au square Copenhague
️ Les mardis 16, 23 et 30 juin
De 16h à 18h30
Au square Charles Dullin
️ Les jeudis 18, 25 juin et 2 juillet
De 16h à 18h30
Au programme : jeux, activités, échanges et moments conviviaux pour petits et grands !
✅ Les accueils du lundi et du vendredi restent ouverts comme d’habitude.
Téléphone : 02 99 51 61 70
Mail : [mjcmaisondesuede@gmail.com](mailto:mjcmaisondesuede@gmail.com)
Adresse : 5 rue de Suède, 35200 Rennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-16T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-02T18:30:00.000+02:00
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mjcmaisondesuede@gmail.com 0299516170
MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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