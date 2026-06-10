Animations de quartier pour tous MJC maison de suède Rennes mardi 16 juin 2026.

Animations de quartier pour tous MJC maison de suède Rennes 16 juin – 2 juillet Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Retrouvez nous pour des animations ouvertes à tous les habitants

Au square Copenhague

️ Les mardis 16, 23 et 30 juin

De 16h à 18h30

Au square Charles Dullin

️ Les jeudis 18, 25 juin et 2 juillet

De 16h à 18h30

Au programme : jeux, activités, échanges et moments conviviaux pour petits et grands !

✅ Les accueils du lundi et du vendredi restent ouverts comme d’habitude.

Téléphone : 02 99 51 61 70

Mail : [mjcmaisondesuede@gmail.com](mailto:mjcmaisondesuede@gmail.com)

Adresse : 5 rue de Suède, 35200 Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-16T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-02T18:30:00.000+02:00

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mjcmaisondesuede@gmail.com 0299516170

MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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