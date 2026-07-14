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Caravane Sport Santé Place du colombier Rennes

mercredi 29 juillet 2026 · Place du colombier · Rennes

Caravane Sport Santé Place du colombier Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Place du colombier
Adresse
place du colombier 35000 rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Caravane Sport Santé Place du colombier Rennes Mercredi 29 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La Caravane du Sport Santé est aussi de retour avec 4 dates à Rennes proposant des activités douces et adaptées

Venez découvrir des activités variées et adaptées !
Au programme : Sport santé, marche, équilibre, bien-être…
Un beau moment de partage et d’activités pour nos aîné·es !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-29T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-29T12:00:00.000+02:00

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Place du colombier place du colombier 35000 rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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