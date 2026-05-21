Animations découverte de l’aménagement hydroélectrique de vieux-pré Pierre-Percée

Pierre-Percée

Animations découverte de l’aménagement hydroélectrique de vieux-pré

Barrage du Vieux-Pré Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Mercredi 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16

Cet été, rafraîchissez-vous dans les galeries du barrage ! Arpentez les galeries et interrogez votre guide qui vous dira tout sur l’histoire, la construction, l’exploitation, les contrôles, la maintenance de ce barrage hors normes !

Visites non accessibles aux personnes à mobilité réduite et déconseillée aux personnes claustrophobes.

A partir de 8 ans révolus, prévoir chaussures fermées et jambes couvertes. Sur inscription uniquement.

Nouveau cette année des créneaux afterwork en fin d’après-midi.

Mis en service en 1993, l’aménagement hydroélectrique de Vieux Pré permet durant les périodes d’étiages (niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau), à la fois de compenser dans la Moselle le dépit évaporé par le Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Cattenom et de soutenir les débits de la Meurthe. Cette eau est prélevée dans la retenue du lac de Pierre Percée.Tout public

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Barrage du Vieux-Pré Pierre-Percée 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 29 41 28 65 raon@vosges-portes-alsace.fr

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English :

Cool off in the dam galleries this summer! Stroll through the galleries and ask your guide all about the history, construction, operation, controls and maintenance of this extraordinary dam!

Visits not accessible to people with reduced mobility, and not recommended for claustrophobic visitors.

Ages 8 and over, please bring closed shoes and covered legs. Registration required.

New this year: late afternoon afterwork slots.

Commissioned in 1993, the Vieux Pré hydroelectric scheme enables the Moselle to compensate for water evaporated by the Cattenom nuclear power plant, and to support flows in the Meurthe during periods of low water (the lowest average level of a river). This water is drawn from the Lac de Pierre Percée reservoir.

L’événement Animations découverte de l’aménagement hydroélectrique de vieux-pré Pierre-Percée a été mis à jour le 2026-05-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES