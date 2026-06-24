Animations d’été Gymnase et stade Tôtes
Animations d’été Gymnase et stade Tôtes samedi 25 juillet 2026.
Tôtes
Animations d’été
Gymnase et stade 12 Route d’écrepigny Tôtes Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Les associations Ludik Evasion et l’Effet des Fées vous invitent à partager une journée placée sous le signe de la convivialité, du divertissement et de la découverte .
Petits et grands pourront profiter d’un large choix d’activités repas partagé, laser game, tir à l’arc, rétrogaming, jeux de société, jeux en bois géants et mini-ferme pédagogique. Chacun y trouvera de quoi s’amuser, se challenger ou simplement passer un agréable moment en famille ou entre amis.
Pour clôturer cette journée estivale, un film en plein sera projeté sous les étoiles dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Un occasion idéale créer de beaux souvenirs! .
Gymnase et stade 12 Route d’écrepigny Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 57 10 39
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English : Animations d’été
L’événement Animations d’été Tôtes a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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