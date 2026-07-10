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Animations estivales au Chantilly à La Garette Le Chantilly Sansais

vendredi 10 juillet 2026 · Le Chantilly · Sansais

Animations estivales au Chantilly à La Garette Le Chantilly Sansais

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Chantilly
Adresse
43 Rue des Gravées
Ville
79270 Sansais
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Sansais

Animations estivales au Chantilly à La Garette

Le Chantilly 43 Rue des Gravées Sansais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-19 2026-07-25 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-16

Tout l’été, rendez-vous au Chantilly pour profiter de ces animations estivales ! Entre karaoké, blind test, concerts et spectacles, impossible de s’ennuyer !
Sur réservation.   .

Le Chantilly 43 Rue des Gravées Sansais 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 81 31  venise.verte.evasion@gmail.com

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English : Animations estivales au Chantilly à La Garette

L’événement Animations estivales au Chantilly à La Garette Sansais a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Niort Marais Poitevin