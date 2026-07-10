Animations estivales au Chantilly à La Garette Le Chantilly Sansais
vendredi 10 juillet 2026 · Le Chantilly · Sansais
Informations pratiques
Sansais
Animations estivales au Chantilly à La Garette
Le Chantilly 43 Rue des Gravées Sansais Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-19 2026-07-25 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-16
Tout l’été, rendez-vous au Chantilly pour profiter de ces animations estivales ! Entre karaoké, blind test, concerts et spectacles, impossible de s’ennuyer !
Sur réservation. .
Le Chantilly 43 Rue des Gravées Sansais 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 81 31 venise.verte.evasion@gmail.com
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English : Animations estivales au Chantilly à La Garette
L’événement Animations estivales au Chantilly à La Garette Sansais a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Niort Marais Poitevin