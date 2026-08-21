Animations et ateliers Préhistoire, Grotte Chauvet 2, Vallon-Pont-d’Arc

Informations pratiques

Animations et ateliers Préhistoire 19 et 20 septembre Grotte Chauvet 2 Ardèche

Tarif adulte : 16€ – Tarif réduit (bénéficiaires du RSA, 10-17 ans) : 8€ – Gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Pendant les Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la réplique d’un grand chef-d’œuvre de l’Humanité daté d’il y a 36 000 ans.

Dans un parc de 15 hectares, la Grotte Chauvet 2 – Ardèche, plus grande réplique de grotte ornée au monde, restitue la magie de la grotte Chauvet, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Visitez la restitution de la grotte (guidée ou audioguidée), la Galerie de l’Aurignacien, l’exposition « Grotte Chauvet, l’Aventure Scientifique » et découvrez les animations proposées pour petits et grands :

– « Explorez le campement » : Voyagez dans le temps, au cœur d’une reconstitution de campement paléolithique ! Tout public – Durée d’environ 30-40 minutes – En accès libre de 11h à 17h30 – Visites thématiques toutes les heures – Espace Animations (campement Paléolithique).

– « L’Atelier des Sapiens » : Montez une tente en peau et faites une gravure sur dalle ! Tout public – Durée d’environ 20 minutes – Accès en continu de 11h à 18h30 – Espace Animations (campement Paléolithique).

– « Le feu avant les allumettes » : Découvrez comment nos ancêtres faisaient du feu à la Préhistoire ! Tout public – Durée d’environ 30 minutes – Séances à 11h, 14h30, 16h30 et 17h30 – Espace Animations (esplanade).

– « A vos propulseurs » : Expérimentez le tir au propulseur de sagaie ! A partir de 7 ans – Durée d’environ 20 minutes – En continu de 11h à 18h30 – Espace Animations (terrain de chasse de l’esplanade).

– « Conte-moi une (Pré)histoire » : Voyagez à la Préhistoire le temps d’un conte ! Pour les tout-petits – Durée d’environ 30 minutes – Séances à 14h, 15h, 16h et 17h – Espace Scolaire (salle du Lion).

En cas d’intempéries, le programme des animations peut être modifié :

– « Explorez le campement » remplacé par « Retour à l’ère glaciaire » : Découvrez la vie quotidienne, spirituelle et artistique des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique ! Tout public – 40 minutes – Séances toutes les heures de 11h à 17h – Espace Scolaire (salle du Hibou).

– « L’Atelier des Sapiens » remplacé par « Animaux animés » : Des dessins animés à la Préhistoire ? Apprenez à donner vie à vos dessins – Tout public – 30 minutes – Séances toutes les heures de 11h à 17h – Espace Scolaire (salle de l’Ours).

– « Le feu avant les allumettes » annulé

– « A vos propulseurs » remplacé par « Dis, dessine-moi un mammouth » : A vos charbons, prêts, dessinez ! Tout public – 20 minutes – En continu de 11h à 18h30 – Espace Scolaire (grotte-atelier).

Grotte Chauvet 2 4941 Route de Bourg Saint-Andéol, 07150 Vallon-Pont-d’Arc, France Vallon-Pont-d’Arc 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 94 39 40 http://www.grottechauvet2ardeche.com Revenez aux origines de l’art et découvrez le 1er grand chef d’œuvre de l’humanité daté d’il y a 36.000 ans : des centaines d’animaux dessinés sur le vif, chassant, courant ou s’affrontant. Site réplique de la grotte Chauvet qui a bouleversé l’histoire de l’humanité.

Pendant les Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la réplique d’un grand chef-d’œuvre de l’Humanité daté d’il y a 36 000 ans.

©Grotte Chauvet 2 – Ardèche