Avant-première – Super Charlie, Le Regain, Le Teil
Lundi 16 février, 16h00 Le Regain Le Teil, 3 Montée du Château, Le Teil Avant-première
Carnaval et Fougot Place Jean Moulin Sarras Ardèche 2026-02-17 18:30:00 2026-02-17 18:30:00
Mercredi 18 février, 10h00 Le Regain Le Teil, 3 Montée du Château, Le Teil Séance spéciale
Samedi 21 février, 10h00 Stade du FC Muzolais Saint-Jean-de-Muzols, 3 chemin de varogne, 07300 Saint-Jean-de-Muzols Mise en place d'actions en faveur de la réduction des déchets et apprendre à valoriser son engagement éco-responsable.
Samedi 21 février, 14h00 Ressourcerie Trimaran (site de Privas) Privas, Chemin de Chamaras, 07000 Privas Apprendre à réparer son vélo en autonomie
Loto Salle Grasset 1 rue des écoles Andance Ardèche 2026-02-22 2026-02-22
Lundi 23 février, 18h30 Communauté de Communes Pays des Vans en Cévennes, Les Vans (07) Les Vans, 8 route du Vivarais, Les Vans Réunion d’information interconsulaire sur la mise en place de la facturation électronique
Vendredi 27 février, 20h30 Le Regain Le Teil, 3 Montée du Château, Le Teil Séance spéciale
Loto Salle d'animation rurale Peyraud Ardèche 2026-02-28 14:00:00 2026-02-28 14:00:00
Loto Complexe sportif Sarras Ardèche 2026-03-01 15:00:00 2026-03-01 15:00:00
Dimanche 1 mars, 17h00 Le Regain Le Teil, 3 Montée du Château, Le Teil Avant-première
Mardi 3 mars, 20h00 Le Regain Le Teil, 3 Montée du Château, Le Teil Avant-première
Vendredi 13 mars, 09h00 La cave de Montfleury, Mirabel (07) Mirabel, 600 chemin de la cave, Mirabel (07) La Chambre d'agriculture de l'Ardèche propose une journée technique sur la taille rase de précision / ou taille mécanique.
16 mars - 3 avril Radio des Boutières Le Cheylard, Le Cheylard Fréquences : 88.3, 90, 91, 101.3, 104.6 et en podcast sur rdbfm.com
18 mars - 6 avril Réseau des Bibliothèques Commuanuté de communes Val'Eyrieux Le Cheylard, Médiathèque le cheylard Si certains ouvrages ou auteurs sont censurés dans certains pays, d'autres leur offre une visibilité renforcée.
Vendredi 27 mars, 18h00 Bibliothèque Saint Martin de Valamas Saint martin de valamas, 07310 saint-Martin de Valamas Pendant des siècles, une censure religieuse, politique, militaire a opéré en Europe.
Samedi 28 mars, 20h00 Cinéma Le Foyer Le Cheylard, 5 rue du temple 07160 Le Cheylard Avec intelligence, humour et une pointe de cynisme, cette comédie financière fantasmagorique lève le voile de pudeur sur l’argent.
Dimanche 29 mars, 18h00 Bibliothèque Saint Pierreville Saint-Pierreville, Saint-Pierreville Pendant des siècles, une censure religieuse, politique, militaire a opéré en Europe. Censure contre laquelle se sont dressés les promoteurs de la liberté d'expression, qui ont fini par l'emporter
Lundi 30 mars, 18h00 Réseau des Bibliothèques Commuanuté de communes Val'Eyrieux Le Cheylard, Médiathèque le cheylard Rencontre avec l’auteur autour de son dernier ouvrage Sibylle et le monde rigolo, publié chez Vroum : un roman qui aborde la précarité.
