Visite découverte du Jardin de Mercurart, Le jardin de Mercurart, Mercuer

Visite découverte du Jardin de Mercurart 5 – 7 juin Le jardin de Mercurart Ardèche

Plein Tarif 8€, Tarif réduit 4€, enfants de moins de 12 ans gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Terre de valeurs

Le Jardin de Mercurart vous accueillera à l’occasion des journées « Bienvenue au Jardin » pour une découverte sensible d’un lieu récemment labellisé « Jardin Remarquable » par le ministère de la Culture.

Ancienne terre agricole réhabilitée pierre après pierre, le jardin mêle aujourd’hui art contemporain, paysage, mémoire et collections végétales dans un parcours unique au cœur des terrasses ardéchoises.

La visite se fait en suivant un parcours fléché comprenant treize bornes de découverte. Tout au long du chemin, les visiteurs sont invités à explorer les différentes dimensions du lieu : art, botanique, patrimoine, poésie et savoir-faire.

La durée de la visite est d’environ deux heures.

www.mercurart.com

Le jardin de Mercurart 128 Route du Ranchet, 07200 Mercuer, France Mercuer 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0603786637 https://mercurart.com [{« link »: « http://www.mercurart.com »}] Le Jardin de Mercurart s’étend sur deux hectares et constitue une œuvre paysagère et artistique à ciel ouvert, née de la réhabilitation d’une ancienne terre agricole colonisée par les pins. Structuré en terrasses, il associe collections végétales et création contemporaine dans un dialogue constant entre nature et culture. Son créateur y a conçu une serre de culture de plantes virtuelles, où les valeurs humaines deviennent matière à création. Le jardin accueille des œuvres d’artistes contemporains intégrées au paysage, dessinant un parcours sensible et immersif. Chaque espace est pensé comme un tableau vivant, invitant à une expérience à la fois esthétique, poétique et intérieure. Lieu de mémoire et de transmission, Mercurart tisse un lien entre collections botaniques, création artistique et réflexion sur les valeurs, dans la perspective d’une réconciliation de l’homme et de la nature.

Terre de valeurs

©Jean-Claude MILLET