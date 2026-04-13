Jardin de roses au fond du vallon sauvage, Roseraie de Berty, Tauriers

Jardin de roses au fond du vallon sauvage 5 – 7 juin Roseraie de Berty Ardèche

Les chiens doivent être tenus en laisse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Une roseraie visitée depuis plus de 40 ans qui se naturalise peu à peu dans un cadre bucolique le long de la rivière, création d’Eléonore Cruse qui y a consacré sa vie.

Roseraie de Berty 336, chemin de Berty, 07110 Tauriers, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Tauriers 07110 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 18 08 16 19 http://www.roseraie-de-berty.com Créé en 1984 par Eléonore Cruse, ce jardin de 7000 m² met en scène plus de 700 variétés anciennes de roses dans une vallée reculée autour d’une bâtisse du XVIIe siècle. Ne subissant aucun traitement, cette roseraie unit culture et nature le long d’une petite rivière.

Une roseraie visitée depuis plus de 40 ans qui se naturalise peu à peu dans un cadre bucolique le long de la rivière, création d’Eléonore Cruse qui y a consacré sa vie.

Eléonore Cruse