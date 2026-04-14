Le Rallye de la Gastronomie – Brûlerie de Crussol, Brûlerie de Crussol, Saint-Péray

Le Rallye de la Gastronomie – Brûlerie de Crussol Samedi 6 juin, 09h00 Brûlerie de Crussol Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Au volant de votre véhicule, vous partez sur les routes du territoire, découvrez les magnifiques paysages de Drôme et d’Ardèche, rencontrez les producteurs locaux, dégustez, partagez.

A 9h, les participants sont attendus sur leur première étape. C’est parti pour une journée palpitante à la découverte des saveurs de la région. 5 visites gastronomiques s’échelonnent sur la journée : à 9h, 10h45, 13h30, 15h15 et 17h. Sur chaque site-étape, les équipages profitent de 45 minutes passionnantes d’échanges avec les producteurs, de visites et bien sûr, de dégustations !

Entre chaque étape, retour en voiture pour rejoindre le prochain site gastronomique ! Le Rallye n’est néanmoins pas une course. Les parcours sont pensés spécialement pour garantir des timings adaptés entre chaque étape. Toute la journée, l’aventure est rythmée par des énigmes, permettant de résoudre un mystère haletant et de prétendre à la victoire finale. A la clé, de nombreux produits de nos entreprises partenaires, à déguster entre amis ou en famille !

Après les visites, il est temps de se rassembler à partir de 18h sur le Champ de Mars à Valence pour l’aboutissement de l’expérience Rallye. Sur le Rassemblement Final, un DJ, des food-trucks gastronomiques et un écran géant sont là pour vous faire vivre d’ultimes moments de convivialité et de plaisir.

A découvrir le 6 juin :

La Brûlerie de Crussol est une entreprise familiale, fondée en 2021 par Grégory, artisan torréfacteur et Sandrine, passionnée de thé. Ils vous proposent une gamme de 14 variétés de cafés de spécialités, 100 % Arabica, venus du monde entier, des machines à café SAGE, SAECO, GAGGIA, ansi qu’une centaine de thés de la maison Dammann Frères.

https://www.facebook.com/bruleriedecrussol/?locale=fr_FR

Brûlerie de Crussol 489 avenue Gross Umstadt 07130 Saint-Péray Saint-Péray 07130 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.rallyedelagastronomie.fr/inscription-et-billetterie.html »}] [{« link »: « https://www.markusbiere.com/ »}]

Un Rallye se déroulant sur une journée et vous emmenant au plus proche des entreprises gastronomiques de la région rallye gastronomie

DR