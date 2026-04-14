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Collection et pépinière de roses au sein d’un verger conservatoire, Roseraie des Pommiers, Ruoms

Collection et pépinière de roses au sein d’un verger conservatoire, Roseraie des Pommiers, Ruoms

Collection et pépinière de roses au sein d’un verger conservatoire, Roseraie des Pommiers, Ruoms vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Roseraie des Pommiers

Adresse : 230 Rue Fontaine des Pommiers, 07120 Ruoms, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Ville : 07120 Ruoms

Département : Ardèche

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Un grand parking à l'entrée de la roseraie est à la disposition des visiteurs - La réservation est vivement conseillée : au 06 46 86 07 16 ou par mail roseraiedeberty@gmail.com

Collection et pépinière de roses au sein d’un verger conservatoire 5 – 7 juin Roseraie des Pommiers Ardèche

Un grand parking à l’entrée de la roseraie est à la disposition des visiteurs – La réservation est vivement conseillée : au 06 46 86 07 16 ou par mail roseraiedeberty@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

Ce conservatoire créé par Eléonore Cruse abrite une collection de Rosacées : un hectare d’abres fruitiers, arbustes à fleurs et plusieurs centaines de variétés de roses issues de la Roseraie de Berty. Aladin Cruse y a installé une pépinière de rosiers produites sur place qu’il élève en conteneur pour les visiteurs. Un restaurant doté d’une grande terrasse domine la roseraie
La réservation est vivement conseillée : au 06 46 86 07 16 ou par mail roseraiedeberty@gmail.com

Roseraie des Pommiers 230 Rue Fontaine des Pommiers, 07120 Ruoms, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Ruoms 07120 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 46 86 07 16 http://www.roseraie-de-berty.com [{« link »: « mailto:roseraiedeberty@gmail.com »}] Jardin privé d’1 hectare, créé en 2004 par Eléonore Cruse et intégré dans le paysage agricole. Collection mêlant variétés anciennes fruitières à 700 variétés anciennes de roses et autres rosacées, clématites, bulbes et pivoines. Le jardin, conçu pour ne recevoir qu’un entretien minimum, allie l’utile à l’esthétique. A 200m de la rue commerçante, itinéraire sur demande, grand parking.
Ce conservatoire créé par Eléonore Cruse abrite une collection de Rosacées : un hectare d’abres fruitiers, arbustes à fleurs et plusieurs centaines de variétés de roses issues de la Roseraie de Cruse…

Eléonore Cruse