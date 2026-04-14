Collection et pépinière de roses au sein d’un verger conservatoire, Roseraie des Pommiers, Ruoms

Collection et pépinière de roses au sein d’un verger conservatoire 5 – 7 juin Roseraie des Pommiers Ardèche

Un grand parking à l’entrée de la roseraie est à la disposition des visiteurs – La réservation est vivement conseillée : au 06 46 86 07 16 ou par mail roseraiedeberty@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

Ce conservatoire créé par Eléonore Cruse abrite une collection de Rosacées : un hectare d’abres fruitiers, arbustes à fleurs et plusieurs centaines de variétés de roses issues de la Roseraie de Berty. Aladin Cruse y a installé une pépinière de rosiers produites sur place qu’il élève en conteneur pour les visiteurs. Un restaurant doté d’une grande terrasse domine la roseraie

La réservation est vivement conseillée : au 06 46 86 07 16 ou par mail roseraiedeberty@gmail.com

Roseraie des Pommiers 230 Rue Fontaine des Pommiers, 07120 Ruoms, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Ruoms 07120 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 46 86 07 16 http://www.roseraie-de-berty.com [{« link »: « mailto:roseraiedeberty@gmail.com »}] Jardin privé d’1 hectare, créé en 2004 par Eléonore Cruse et intégré dans le paysage agricole. Collection mêlant variétés anciennes fruitières à 700 variétés anciennes de roses et autres rosacées, clématites, bulbes et pivoines. Le jardin, conçu pour ne recevoir qu’un entretien minimum, allie l’utile à l’esthétique. A 200m de la rue commerçante, itinéraire sur demande, grand parking.

Ce conservatoire créé par Eléonore Cruse abrite une collection de Rosacées : un hectare d’abres fruitiers, arbustes à fleurs et plusieurs centaines de variétés de roses issues de la Roseraie de Cruse…

Eléonore Cruse