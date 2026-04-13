Le Rallye de la Gastronomie – La Ferme Bobon, La Ferme Bobon, Vion

Le Rallye de la Gastronomie – La Ferme Bobon Samedi 6 juin, 09h00 La Ferme Bobon Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Au volant de votre véhicule, vous partez sur les routes du territoire, découvrez les magnifiques paysages de Drôme et d’Ardèche, rencontrez les producteurs locaux, dégustez, partagez.

A 9h, les participants sont attendus sur leur première étape. C’est parti pour une journée palpitante à la découverte des saveurs de la région. 5 visites gastronomiques s’échelonnent sur la journée : à 9h, 10h45, 13h30, 15h15 et 17h. Sur chaque site-étape, les équipages profitent de 45 minutes passionnantes d’échanges avec les producteurs, de visites et bien sûr, de dégustations !

Entre chaque étape, retour en voiture pour rejoindre le prochain site gastronomique ! Le Rallye n’est néanmoins pas une course. Les parcours sont pensés spécialement pour garantir des timings adaptés entre chaque étape. Toute la journée, l’aventure est rythmée par des énigmes, permettant de résoudre un mystère haletant et de prétendre à la victoire finale. A la clé, de nombreux produits de nos entreprises partenaires, à déguster entre amis ou en famille !

Après les visites, il est temps de se rassembler à partir de 18h sur le Champ de Mars à Valence pour l’aboutissement de l’expérience Rallye. Sur le Rassemblement Final, un DJ, des food-trucks gastronomiques et un écran géant sont là pour vous faire vivre d’ultimes moments de convivialité et de plaisir.

A découvrir le 6 juin :

Nous sommes Delphine et Yann, nous avons repris l’exploitation agricole familiale en 2021. En agriculture biologique depuis plus de 20 ans, nous avons fait le choix de développer une large gamme de produits sains et de qualité (fromages, yaourts, crèmes desserts et glaces) en adéquation avec la passion pour nos brebis. Nos recettes très gourmandes, entièrement à base de lait de brebis, feront le plus grand bonheur de vos papilles. Nos produits ont été multimédaillés en Auvergne-Rhône-Alpes au concours « Les fermiers d’Or » et à l’échelle nationale au « Concours Général Agricole » de Paris.

https://lafermebobon.business.site/

La Ferme Bobon 90 chemin de Combalieu 07610 Vion Vion 07610 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.rallyedelagastronomie.fr/inscription-et-billetterie.html »}] [{« link »: « https://lafermebobon.business.site/ »}]

Un Rallye se déroulant sur une journée et vous emmenant au plus proche des entreprises gastronomiques de la région rallye gastronomie

DR