Vion

Mercredi du terroir Visite de la ferme du Petit Bois

Le Petit Bois Vion Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Visite de la ferme du Petit Bois à Vion

Laura et François vous accueillent dans leur ferme maraîchère. Ils vous expliqueront comment ils produisent Bio et ce sera un vrai échange de pratiques. .

Le Petit Bois Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Visit to the Petit Bois farm in Vion

L’événement Mercredi du terroir Visite de la ferme du Petit Bois Vion a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Sarthe