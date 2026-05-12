Mercredi du terroir Visite de la ferme du Petit Bois Vion
Mercredi du terroir Visite de la ferme du Petit Bois Vion mercredi 5 août 2026.
Vion
Mercredi du terroir Visite de la ferme du Petit Bois
Le Petit Bois Vion Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 16:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Visite de la ferme du Petit Bois à Vion
Laura et François vous accueillent dans leur ferme maraîchère. Ils vous expliqueront comment ils produisent Bio et ce sera un vrai échange de pratiques. .
Le Petit Bois Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr
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English :
Visit to the Petit Bois farm in Vion
L’événement Mercredi du terroir Visite de la ferme du Petit Bois Vion a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Sarthe