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Visite de la chèvrerie à La Myrtilleraie, La Myrtilleraie, Péreyres

Visite de la chèvrerie à La Myrtilleraie, La Myrtilleraie, Péreyres

Visite de la chèvrerie à La Myrtilleraie, La Myrtilleraie, Péreyres vendredi 5 juin 2026.

Lieu : La Myrtilleraie

Adresse : 115 chemin de la Fabrique 07450 Pereyres

Ville : 07450 Péreyres

Département : Ardèche

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite de la chèvrerie à La Myrtilleraie 5 – 7 juin La Myrtilleraie Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Venez découvrir la vie des chèvres au milieu des faïsses cévénoles, et la visite se poursuivra par la traite des animaux. Pour clôturer, nous vous réservons une surprise avec une dégustation de fromage de chèvre produit sur notre ferme.

La Myrtilleraie 115 chemin de la Fabrique 07450 Pereyres Péreyres 07450 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0620162371 »}, {« type »: « email », « value »: « groslydie@orange.fr »}]
Visite de la chèvrerie à 17h 30 suivi du clou du spectacle : la traite des chèvres chevres ferme

DR