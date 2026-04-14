Visite de la chèvrerie à La Myrtilleraie, La Myrtilleraie, Péreyres

Visite de la chèvrerie à La Myrtilleraie 5 – 7 juin La Myrtilleraie Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Venez découvrir la vie des chèvres au milieu des faïsses cévénoles, et la visite se poursuivra par la traite des animaux. Pour clôturer, nous vous réservons une surprise avec une dégustation de fromage de chèvre produit sur notre ferme.

La Myrtilleraie 115 chemin de la Fabrique 07450 Pereyres Péreyres 07450 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0620162371 »}, {« type »: « email », « value »: « groslydie@orange.fr »}]

Visite de la chèvrerie à 17h 30 suivi du clou du spectacle : la traite des chèvres chevres ferme

DR