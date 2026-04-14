Nougaterie du Pont d’Arc, Nougaterie du Pont d’Arc, Vallon-Pont-d’Arc

Nougaterie du Pont d’Arc 5 et 6 juin Nougaterie du Pont d’Arc Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Apiculteurs-nougatiers, nous fabriquons et proposons notre nougat artisanal et nos confiseries. Venez découvrir le temps d’une visite la fabrication de produits du terroir !

Nougaterie du Pont d’Arc 569 route de Salavas 07150 Vallon-Pont d’Arc Vallon-Pont-d’Arc 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Nougat artisanal, local et éco-responsable, médaillé en 2023

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