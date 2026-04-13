Visite Le Jardin du Mas de T’aî, Le Jardin du Mas de T’aî, Rocher

Visite Le Jardin du Mas de T’aî 5 – 7 juin Le Jardin du Mas de T’aî Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Situé en Région Auvergne-Rhône-Alpes, à moins de 10 km de Largentière et 20km d’Aubenas, ce lieu ouvre une porte sur l’art contemporain d’artistes ardéchois, d’autres régions de France et même d’Europe.

Les oeuvres d’Art reprennent vie au sein du jardin et des espaces d’expositions. Les oeuvres exposées soulignent la tendance du Land Art soit par l’impact des éléments sur la matière soit par la place des oeuvres au sein même du jardin.

Peintures, photographies, sculptures et autres créations diverses racontent toute leur histoire et jouent avec les ombres et lumières dégagées au fil de la journée.

Le Jardin du Mas de T’aî 305 chemin de chalias 07110 Rocher Rocher 07110 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33684783759 https://www.jardindumasdetai.com/ Ulysse offre la possibilité de découvrir des œuvres contemporaines d’artistes importants au sein d’un jardin de plantes méditerranéennes et autres variétés du monde et de maison de pierre authentique de la région.

Situé en Région Auvergne-Rhône-Alpes, à moins de 10 km de Largentière et 20km d’Aubenas, ce lieu ouvre une porte sur l’art contemporain d’artistes ardéchois, d’autres régions de France et même Les …

©lejardindumasdetai