Petites animations à la loupe ou les yeux bandés, Musée vivant du ver à soie, Lagorce

Petites animations à la loupe ou les yeux bandés 5 et 6 juin Musée vivant du ver à soie Ardèche

Animations réservées aux visiteurs du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Dans le jardin du musée vivant du ver à soie, les animateurs proposent à tous les curieux de nature un temps ludique et surprenant de (re)découverte autour du patrimoine sériciole. Selon vos préférences, les yeux grands ouverts et parfois munis d’une loupe ou alors à l’aveugle les yeux bandés, comparez les saveurs des fruits de nos variétés de mûriers, touchez du doigt notre légendaire ver à soie, son papillon et ses oeufs, sentez le fil du cocon se dérouler et plongez dans la structure unique de la soie !

Musée vivant du ver à soie 320, rue de la traverse, 07150 Lagorce, Auvergne-Rhône-Alpes Lagorce 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Le musée Magnanerie de Lagorce offre, d’avril à septembre, la découverte du plus important élevage de vers à soie ouvert au public. Des collections entomologiques et objets d’anciens producteurs de cocons apportent un témoignage sur les pratiques séricicoles.

Au devant du musée, une collection variétale de mûriers (espèces à fruits ou anciennes du genre Morus) vient arborer une pente douce aménagée pour lier le bourg au bas du village (accès parkings, sentiers de randonnée, aire de jeux) : cet arboretum thématique est désigné comme « la calade aux mûriers », son accès en est libre et piéton uniquement (PMR). Sa conception par le pépiniériste Frédéric Cochet répond aux objectifs urbanistiques, paysagés, culturels et patrimoniaux du village. Lagorce n’est qu’à 5km de Vallon Pont d’Arc et 9km de la grotte Chauvet. Des parkings pour les voitures et camping-cars situés en contrebas du village, quartier Salastre, viennent soulager la traverse du chef-lieu : suivre la direction Ruoms/Vogüé pour sortir du chef lieu, prendre la route du Salastre sur votre droite (elle contourne le cimetière) et à 900 mètres, après le départ du sentier botanique et sur le chemin qui remonte en direction du village, 2 parkings sont disponibles. Le second parking a des places PMR et borne électrique.

Dans le jardin du musée vivant du ver à soie, les animateurs proposent à tous les curieux de nature un temps ludique et surprenant de (re)découverte autour du patrimoine sériciole. Selon vos les yeux…

©museevivantduverasoie