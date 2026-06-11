Animations et feu d’artifice Plédran Rue Jacques Prévert Plédran
Animations et feu d’artifice Plédran Rue Jacques Prévert Plédran lundi 13 juillet 2026.
Plédran
Animations et feu d’artifice Plédran
Rue Jacques Prévert Horizon Plédran Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le feu d’artifice musical organisé par la Ville de Plédran aura lieu lundi 13 juillet 2026 au Complexe Horizon, rue Jacques Prévert.
La soirée débutera à 19h.
A cette occasion, une buvette-restauration sera tenue par l’Association des Employés Communaux et des jeux gonflables Jumping ‘R seront accessibles gratuitement sur l’esplanade d’Horizon.
Vous pourrez également danser et chanter avec le DJ Jean-Michel Goréguès.
Le feu sera tiré à partir de 23h15.
Une belle soirée conviviale en famille ou entre amis ! .
Rue Jacques Prévert Horizon Plédran 22960 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 30 30
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English :
L’événement Animations et feu d’artifice Plédran Plédran a été mis à jour le 2026-06-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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