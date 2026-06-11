Animations et feu d’artifice Plédran Rue Jacques Prévert Plédran

Plédran

Animations et feu d’artifice Plédran

Rue Jacques Prévert Horizon Plédran Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le feu d’artifice musical organisé par la Ville de Plédran aura lieu lundi 13 juillet 2026 au Complexe Horizon, rue Jacques Prévert.

La soirée débutera à 19h.

A cette occasion, une buvette-restauration sera tenue par l’Association des Employés Communaux et des jeux gonflables Jumping ‘R seront accessibles gratuitement sur l’esplanade d’Horizon.

Vous pourrez également danser et chanter avec le DJ Jean-Michel Goréguès.

Le feu sera tiré à partir de 23h15.

Une belle soirée conviviale en famille ou entre amis ! .

Rue Jacques Prévert Horizon Plédran 22960 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 30 30

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English :

L’événement Animations et feu d’artifice Plédran Plédran a été mis à jour le 2026-06-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme