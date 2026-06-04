Animations et jeux autour de l’art forain Parc de Maurepas Rennes
Animations et jeux autour de l’art forain Parc de Maurepas Rennes jeudi 23 juillet 2026.
Animations et jeux autour de l’art forain Parc de Maurepas Rennes Jeudi 23 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine
Avec le Grand Huit
Le Grand Huit, lieu rennais dédié aux arts forains et à la fête populaire vous donne rendez-vous au parc de Maurepas.
Au programme : jeux et animations d’autrefois. Tentez votre chance et repartez peut-être avec des surprises et des cadeaux…
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Installé sur l’ancien site des ateliers SNCF de Rennes, Le Grand Huit sonne comme une invitation à plonger dans l’univers fascinant des arts forains. À travers ses manèges centenaires, ses jeux traditionnels, ce lieu convivial et festif mêle patrimoine et innovation en proposant une programmation contemporaine, où se croisent spectacles vivants, arts numériques, expositions et ateliers créatifs.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T17:00:00.000+02:00
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Parc de Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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