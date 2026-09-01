Animations et vide grenier à Kergloff Kergloff
dimanche 13 septembre 2026 · Kergloff
Informations pratiques
Kergloff
Animations et vide grenier à Kergloff
Place des bonnets rouges Kergloff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Vide grenier dès 7 puis jeux de palets sur planche et sur terre. Individuel à partir de 9h et en double à partir de 14h. Remise du palet d’or à 18h !
Grillades et buvette sur place.
Organisé par le comité des fêtes. .
Place des bonnets rouges Kergloff 29270 Finistère Bretagne +33 6 85 81 42 06
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English :
L’événement Animations et vide grenier à Kergloff Kergloff a été mis à jour le 2026-08-10 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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