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AGENDA · Kergloff

Forum des associations de Kergloff Salle des Bonnets Rouges Kergloff

vendredi 4 septembre 2026 · Salle des Bonnets Rouges · Kergloff

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Salle des Bonnets Rouges
Adresse
7 Rue Sébastien Le Balp
Ville
29089 Kergloff
Département
Finistère
Tarif

Kergloff

Forum des associations de Kergloff

Salle des Bonnets Rouges 7 Rue Sébastien Le Balp Kergloff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:00:00
fin : 2026-09-04 20:00:00

Date(s) :
2026-09-04

Venez découvrir les associations de Kergloff, rencontrer les bénévoles et profiter d’animations pour tous.

Collation servie.   .

Salle des Bonnets Rouges 7 Rue Sébastien Le Balp Kergloff 29089 Finistère Bretagne +33 2 98 93 40 43 

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English :

L’événement Forum des associations de Kergloff Kergloff a été mis à jour le 2026-08-21 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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