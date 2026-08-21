Forum des associations de Kergloff Salle des Bonnets Rouges Kergloff

Informations pratiques

Kergloff

Forum des associations de Kergloff

Salle des Bonnets Rouges 7 Rue Sébastien Le Balp Kergloff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 17:00:00

fin : 2026-09-04 20:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Venez découvrir les associations de Kergloff, rencontrer les bénévoles et profiter d’animations pour tous.

Collation servie. .

Salle des Bonnets Rouges 7 Rue Sébastien Le Balp Kergloff 29089 Finistère Bretagne +33 2 98 93 40 43

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English :

L’événement Forum des associations de Kergloff Kergloff a été mis à jour le 2026-08-21 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée