Forum des associations de Kergloff Salle des Bonnets Rouges Kergloff
vendredi 4 septembre 2026 · Salle des Bonnets Rouges · Kergloff
Informations pratiques
Kergloff
Forum des associations de Kergloff
Salle des Bonnets Rouges 7 Rue Sébastien Le Balp Kergloff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:00:00
fin : 2026-09-04 20:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Venez découvrir les associations de Kergloff, rencontrer les bénévoles et profiter d’animations pour tous.
Collation servie. .
Salle des Bonnets Rouges 7 Rue Sébastien Le Balp Kergloff 29089 Finistère Bretagne +33 2 98 93 40 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Forum des associations de Kergloff Kergloff a été mis à jour le 2026-08-21 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
À voir aussi à Kergloff (Finistère)
- Animations et vide grenier à Kergloff Kergloff 13 septembre 2026