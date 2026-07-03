Animations musicales de l’été à bourcefranc Bourcefranc-le-Chapus
samedi 1 août 2026 · Bourcefranc-le-Chapus
Informations pratiques
Bourcefranc-le-Chapus
Animations musicales de l’été à bourcefranc
Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Vivez l’été au rythme de la musique à Bourcefranc !
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Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine communication@bourcefranc-le-chapus.fr
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English : Summer Music Events in Bourcefranc
Bourcefranc’s summer of music!
L’événement Animations musicales de l’été à bourcefranc Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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