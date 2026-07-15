Eclade au Vieux-Chapus Bourcefranc-le-Chapus
vendredi 31 juillet 2026 · Bourcefranc-le-Chapus
Informations pratiques
Bourcefranc-le-Chapus
Eclade au Vieux-Chapus
Vieux-Chapus Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Soirée églade de moules à Bourcefranc-Le-Chapus
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Vieux-Chapus Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 64 99 46 amisduvieux.chapus17@gmail.com
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English : Eclade in Vieux-Chapus
Mussel Tasting Evening in Bourcefranc-Le-Chapus
L’événement Eclade au Vieux-Chapus Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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