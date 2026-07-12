Escape game au Fort Louvois Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus
mercredi 15 juillet 2026 · Port du Chapus · Bourcefranc-le-Chapus
Informations pratiques
Bourcefranc-le-Chapus
Escape game au Fort Louvois
Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : 27 – 27 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-13 2026-08-18
Le Fort Louvois se transforme en véritable escape-game après la fermeture du site au public. Saurez-vous déjouer les pièges du fort pour sauver le royaume avant qu’il ne soit trop tard ?
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Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 23 22 fortlouvois@gmail.com
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English : Escape Game at Fort Louvois
Fort Louvois turns into a real escape game after the site closes to the public. Can you outwit the fort’s traps to save the kingdom before it’s too late?
L’événement Escape game au Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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