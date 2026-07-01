Soirée contes au Fort Louvois Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus
vendredi 17 juillet 2026 · Port du Chapus · Bourcefranc-le-Chapus
Informations pratiques
Bourcefranc-le-Chapus
Soirée contes au Fort Louvois
Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-10
Les contes dans la bouteille renferment cette année des histoires traditionnelles aux dimensions fantastiques, pour rêver un peu…
Entre histoires vraies et légendes, venez choisir les récits enfermés dans des bouteilles ! Spectacle en plein air
.
Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 23 22 fortlouvois@gmail.com
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English : Storytelling evening at Fort Louvois
This year’s Tales in a Bottle features traditional stories with fantastical dimensions, for a little dreaming?
Between true stories and legends, come and choose the tales encased in bottles! Open-air show
L’événement Soirée contes au Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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