Repas historique au Fort Louvois ! Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus
dimanche 12 juillet 2026 · Port du Chapus · Bourcefranc-le-Chapus
Informations pratiques
Bourcefranc-le-Chapus
Repas historique au Fort Louvois !
Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-08-16 2026-08-17
Retour au XVIIIème le temps d’un diner !
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Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 23 22 fortlouvois@gmail.com
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English : Historic meal at Fort Louvois!
Back to the 18th century for dinner!
L’événement Repas historique au Fort Louvois ! Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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