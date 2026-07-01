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AGENDA · Bourcefranc-le-Chapus

Repas historique au Fort Louvois ! Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus

dimanche 12 juillet 2026 · Port du Chapus · Bourcefranc-le-Chapus

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Port du Chapus
Adresse
Fort Louvois
Ville
17560 Bourcefranc-le-Chapus
Département
Charente-Maritime
Tarif
25 25 25

Bourcefranc-le-Chapus

Repas historique au Fort Louvois !

Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-08-16 2026-08-17

Retour au XVIIIème le temps d’un diner !
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Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 23 22  fortlouvois@gmail.com

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English : Historic meal at Fort Louvois!

Back to the 18th century for dinner!

L’événement Repas historique au Fort Louvois ! Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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