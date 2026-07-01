Repas historique au Fort Louvois ! Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus

Informations pratiques

Bourcefranc-le-Chapus

Repas historique au Fort Louvois !

Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-08-16 2026-08-17

Retour au XVIIIème le temps d’un diner !

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Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 23 22 fortlouvois@gmail.com

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English : Historic meal at Fort Louvois!

Back to the 18th century for dinner!

L’événement Repas historique au Fort Louvois ! Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes