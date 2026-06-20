Concert à la Voilerie Duo chant/guitare La Voilerie Bourcefranc-le-Chapus mercredi 8 juillet 2026.

Bourcefranc-le-Chapus

Concert à la Voilerie Duo chant/guitare

La Voilerie 20 bis avenue du Général de Gaulle Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Laia Cortés Calafell et Béatrice Morisco nous invitent à un voyage musical au cœur de leurs origines l’Espagne !

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La Voilerie 20 bis avenue du Général de Gaulle Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 34 87 16 gh.schueller@gmail.com

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English : Concert at La Voilerie Vocal/Guitar Duo

Laia Cortés Calafell and Béatrice Morisco invite us on a musical journey to the heart of their roots: Spain!

L’événement Concert à la Voilerie Duo chant/guitare Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes