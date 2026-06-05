Sardinade du comité des fêtes sur le port Bourcefranc-le-Chapus
Sardinade du comité des fêtes sur le port Bourcefranc-le-Chapus samedi 4 juillet 2026.
Bourcefranc-le-Chapus
Sardinade du comité des fêtes
sur le port port du chapus Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04 01:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Dans le cadre de la journée Dansons sur le port avec diverses animations orgalisés par la municipalité, le comité des fêtes propose une soirée sardinade
.
sur le port port du chapus Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 65 25 62 cdfbourcefranc@gmail.com
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English : Festival Committee Sardinade
As part of the Dansons sur le port ( Let’s dance on the harbour ) day, with various events organized by the municipality, the Comité des fêtes is organizing a sardinade evening
L’événement Sardinade du comité des fêtes Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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