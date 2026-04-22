Festival Entre vents et marais Concert dégustation De Paris à Madrid Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus
Festival Entre vents et marais Concert dégustation De Paris à Madrid Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus dimanche 12 juillet 2026.
Bourcefranc-le-Chapus
Festival Entre vents et marais Concert dégustation De Paris à Madrid
Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
10€ assiette dégustation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Concert dégustation De Paris à Madrid Au programme: Harpe, flûte et trio à cordes.
A la fin du concert, une assiette dégustation sera proposée à la vente.
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Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 48 08 contact@festival-evem.fr
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English : Festival Entre vents et marais From Paris to Madrid tasting concert
Concert dégustation De Paris à Madrid Program: Harp, flute and string trio.
At the end of the concert, a tasting plate will be available for purchase.
L’événement Festival Entre vents et marais Concert dégustation De Paris à Madrid Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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