Festival Entre vents et marais Concert dégustation De Paris à Madrid Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus

Bourcefranc-le-Chapus

Festival Entre vents et marais Concert dégustation De Paris à Madrid

Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

10€ assiette dégustation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Concert dégustation De Paris à Madrid Au programme: Harpe, flûte et trio à cordes.

A la fin du concert, une assiette dégustation sera proposée à la vente.

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Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 48 08 contact@festival-evem.fr

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English : Festival Entre vents et marais From Paris to Madrid tasting concert

Concert dégustation De Paris à Madrid Program: Harp, flute and string trio.

At the end of the concert, a tasting plate will be available for purchase.

L’événement Festival Entre vents et marais Concert dégustation De Paris à Madrid Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes