Exposition sculptures et photographies – Rivages à la Voilerie La Voilerie Bourcefranc-le-Chapus
Exposition sculptures et photographies – Rivages à la Voilerie La Voilerie Bourcefranc-le-Chapus vendredi 3 juillet 2026.
Bourcefranc-le-Chapus
Exposition sculptures et photographies – Rivages à la Voilerie
La Voilerie 20 bis avenue du Général de Gaulle Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Les photographies de Jean-Yves Wissing et les sculptures de Martine Roturier proposent une exploration sensible de l’estran.
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La Voilerie 20 bis avenue du Général de Gaulle Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 34 87 16 gh.schueller@gmail.com
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English : Sculpture and Photography Exhibition—“Rivages” at La Voilerie
Jean-Yves Wissing’s photographs and Martine Roturier’s sculptures offer a sensory exploration of the foreshore.
L’événement Exposition sculptures et photographies – Rivages à la Voilerie Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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