Théâtre Musical La Voilerie Bourcefranc-le-Chapus

Bourcefranc-le-Chapus

Théâtre Musical

La Voilerie 20 bis avenue du Général de Gaulle Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

PETIT FRAULIEN (une histoire vraie)

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La Voilerie 20 bis avenue du Général de Gaulle Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 34 87 16 gh.schueller@gmail.com

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English : Musical Theater

LITTLE FRAULIEN (A True Story)

L’événement Théâtre Musical Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes