Théâtre Musical La Voilerie Bourcefranc-le-Chapus
Théâtre Musical La Voilerie Bourcefranc-le-Chapus vendredi 24 juillet 2026.
Bourcefranc-le-Chapus
Théâtre Musical
La Voilerie 20 bis avenue du Général de Gaulle Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
PETIT FRAULIEN (une histoire vraie)
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La Voilerie 20 bis avenue du Général de Gaulle Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 34 87 16 gh.schueller@gmail.com
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English : Musical Theater
LITTLE FRAULIEN (A True Story)
L’événement Théâtre Musical Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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