DJ Set avec vue sur mer à Fort Louvois ! Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus
mardi 28 juillet 2026 · Port du Chapus · Bourcefranc-le-Chapus
Informations pratiques
Bourcefranc-le-Chapus
DJ Set avec vue sur mer à Fort Louvois !
Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-26
Une soirée festive au Fort le temps d’une marée! Etes-vous prêts à faire chauffer la piste de danse dans un lieu incroyable sur les sons de DJ Moule ?
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Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 23 22 fortlouvois@gmail.com
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English : DJ Set with a Sea View at Fort Louvois!
A festive evening at the Fort! Are you ready to heat up the dance floor in an incredible setting to the sounds of DJ Moule?
L’événement DJ Set avec vue sur mer à Fort Louvois ! Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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