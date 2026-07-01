UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourcefranc-le-Chapus

Animations musicales de l’été à bourcefranc Bourcefranc-le-Chapus

dimanche 12 juillet 2026 · Bourcefranc-le-Chapus

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
17560 Bourcefranc-le-Chapus
Département
Charente-Maritime
Tarif

Bourcefranc-le-Chapus

Animations musicales de l’été à bourcefranc

Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 12:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Vivez l’été au rythme de la musique à Bourcefranc !
Carnet de voyage au marché
  .

Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   communication@bourcefranc-le-chapus.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Summer Music Events in Bourcefranc

Experience summer to the beat of Bourcefranc’s music!
Travelogue from the market

L’événement Animations musicales de l’été à bourcefranc Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Bourcefranc-le-Chapus (Charente-Maritime)