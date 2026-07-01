Informations pratiques

Bourcefranc-le-Chapus

Animations musicales de l’été à bourcefranc

Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 12:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Vivez l’été au rythme de la musique à Bourcefranc !

Carnet de voyage au marché

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Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine communication@bourcefranc-le-chapus.fr

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English : Summer Music Events in Bourcefranc

Experience summer to the beat of Bourcefranc’s music!

Travelogue from the market

L’événement Animations musicales de l’été à bourcefranc Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes