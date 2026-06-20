Duo Jazz La Voilerie Bourcefranc-le-Chapus

Informations pratiques

Bourcefranc-le-Chapus

Duo Jazz

La Voilerie 20 bis avenue du Général de Gaulle Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Concert de Jazz.

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La Voilerie 20 bis avenue du Général de Gaulle Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 34 87 16 gh.schueller@gmail.com

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English : Jazz Duo

Jazz concert.

L’événement Duo Jazz Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes