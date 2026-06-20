UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourcefranc-le-Chapus

Duo Jazz La Voilerie Bourcefranc-le-Chapus

vendredi 3 juillet 2026 · La Voilerie · Bourcefranc-le-Chapus

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Lieu
La Voilerie
Adresse
20 bis avenue du Général de Gaulle
Ville
17560 Bourcefranc-le-Chapus
Département
Charente-Maritime
Tarif

Bourcefranc-le-Chapus

Duo Jazz

La Voilerie 20 bis avenue du Général de Gaulle Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Concert de Jazz.
  .

La Voilerie 20 bis avenue du Général de Gaulle Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 34 87 16  gh.schueller@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jazz Duo

Jazz concert.

L’événement Duo Jazz Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Bourcefranc-le-Chapus (Charente-Maritime)