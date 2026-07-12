Informations pratiques

Bourcefranc-le-Chapus

Soirée Guinguette

Avenue de la République Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Soirée « Guinguette » avec food-trucks et concert de Papa Jive (Jazz- Swing-Rock)

.

Avenue de la République Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 02 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guinguette Evening

« Guinguette » evening with food trucks and a concert by Papa Jive (Jazz, Swing, Rock)

L’événement Soirée Guinguette Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes