Soirée Guinguette Bourcefranc-le-Chapus
vendredi 17 juillet 2026 · Bourcefranc-le-Chapus
Informations pratiques
Bourcefranc-le-Chapus
Soirée Guinguette
Avenue de la République Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Soirée « Guinguette » avec food-trucks et concert de Papa Jive (Jazz- Swing-Rock)
.
Avenue de la République Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 02 02
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English : Guinguette Evening
« Guinguette » evening with food trucks and a concert by Papa Jive (Jazz, Swing, Rock)
L’événement Soirée Guinguette Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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