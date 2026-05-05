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Animations musiques et danses bretonnes, Place de l’église, Quéven, Quéven

Animations musiques et danses bretonnes, Place de l’église, Quéven, Quéven

Animations musiques et danses bretonnes, Place de l’église, Quéven, Quéven dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Place de l'église, Quéven

Adresse : place de la ville de toulouse quéven

Ville : 56530 Quéven

Département : Morbihan

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : gratuit

Animations musiques et danses bretonnes Dimanche 17 mai, 10h00 Place de l’église, Quéven Morbihan

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:00:00+02:00

Animations musique et danse par Spered Kewenn et Courants d’Airs pour la Fête de la Bretagne

Place de l’église, Quéven place de la ville de toulouse quéven Quéven 56530 Morbihan Bretagne
Animations musique et danse par Spered Kewenn et Courants d’Airs pour la Fête de la Bretagne musique bretonne danse bretonne

Spered Kewenn