Animations Nature à la Réserve Naturelle des Marais de Reuves Rue de Villevenard Reuves
Animations Nature à la Réserve Naturelle des Marais de Reuves Rue de Villevenard Reuves mercredi 27 mai 2026.
Reuves
Animations Nature à la Réserve Naturelle des Marais de Reuves
Rue de Villevenard Réserve Naturelle Régionale Marais de Reuves Reuves Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-05-27 2026-06-17
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne vous invite à deux rendez-vous pour explorer la richesse de la nature au cœur de la Réserve Naturelle Régionale des Marais de Reuves.Tout public
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne vous invite à deux rendez-vous pour explorer la richesse de la nature au cœur de la Réserve Naturelle Régionale des Marais de Reuves.
Deux animations accessibles à tous, mêlant découverte, observation et émerveillement dans un cadre naturel préservé.
• Mercredi 27 mai 2026 à 14h00
Partez à la rencontre des petites bêtes qui peuplent cet environnement fascinant.
• Mercredi 17 juin 2026 à 18h00
Initiez-vous au croquis naturaliste et apprenez à observer la nature autrement (sur inscription). .
Rue de Villevenard Réserve Naturelle Régionale Marais de Reuves Reuves 51120 Marne Grand Est +33 3 26 69 12 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animations Nature à la Réserve Naturelle des Marais de Reuves
The Conservatoire d?Espaces Naturels de Champagne-Ardenne invites you to two events to explore the wealth of nature at the heart of the Marais de Reuves Regional Nature Reserve.
L’événement Animations Nature à la Réserve Naturelle des Marais de Reuves Reuves a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de Sézanne et sa région