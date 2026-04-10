Animations Nature à la Réserve Naturelle des Marais de Reuves Rue de Villevenard Reuves

Reuves

Animations Nature à la Réserve Naturelle des Marais de Reuves

Rue de Villevenard Réserve Naturelle Régionale Marais de Reuves Reuves Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-05-27 2026-06-17

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne vous invite à deux rendez-vous pour explorer la richesse de la nature au cœur de la Réserve Naturelle Régionale des Marais de Reuves.Tout public

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne vous invite à deux rendez-vous pour explorer la richesse de la nature au cœur de la Réserve Naturelle Régionale des Marais de Reuves.

Deux animations accessibles à tous, mêlant découverte, observation et émerveillement dans un cadre naturel préservé.

• Mercredi 27 mai 2026 à 14h00

Partez à la rencontre des petites bêtes qui peuplent cet environnement fascinant.

• Mercredi 17 juin 2026 à 18h00

Initiez-vous au croquis naturaliste et apprenez à observer la nature autrement (sur inscription). .

Rue de Villevenard Réserve Naturelle Régionale Marais de Reuves Reuves 51120 Marne Grand Est +33 3 26 69 12 39

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English : Animations Nature à la Réserve Naturelle des Marais de Reuves

The Conservatoire d?Espaces Naturels de Champagne-Ardenne invites you to two events to explore the wealth of nature at the heart of the Marais de Reuves Regional Nature Reserve.

L’événement Animations Nature à la Réserve Naturelle des Marais de Reuves Reuves a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de Sézanne et sa région