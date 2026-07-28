Animations nature estivales Wildenstein
mardi 28 juillet 2026 · Wildenstein
Informations pratiques
Wildenstein
Animations nature estivales
Zone amont côté Wildenstein Wildenstein Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28 13:00:00
fin : 2026-08-18 15:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-27
Animations nature estivales proposées par le Syndicat Mixte du Lac de Kruth-Wildenstein et animés par le CPIE des Hautes-Vosges. Plusieurs dates en juillet et août
Animations nature estivales proposées par le Syndicat Mixte du Lac de Kruth-Wildenstein et animés par le CPIE des Hautes-Vosges.
Plusieurs dates en juillet et août 0 .
Zone amont côté Wildenstein Wildenstein 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 20 12 contact@cpie-hautes-vosges.com
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English :
Summer nature activities organized by the Syndicat Mixte du Lac de Kruth-Wildenstein and led by the CPIE des Hautes-Vosges. Several dates in July and August
L’événement Animations nature estivales Wildenstein a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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