Rayet

Animations nautiques au lac de la Ganne

Lac de la Ganne Rayet Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Deux journées d’animations nautiques vous attendent sur le site du lac de la Ganne les samedi 13 et dimanche 14 juin.

Le Ski Club Périgord Vert proposera des séances de babyski pour les enfants de 4 à 10 ans ainsi que des tours de bouée tractée.

Inscriptions directement sur place.

Deux journées d’animations nautiques vous attendent sur le site du lac de la Ganne les samedi 13 et dimanche 14 juin.

Le Ski Club Périgord Vert proposera des séances de babyski pour les enfants de 4 à 10 ans ainsi que des tours de bouée tractée.

Inscriptions directement sur place.

Sensations garanties ! .

Lac de la Ganne Rayet 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 80 37 23

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English : Animations nautiques au lac de la Ganne

Two days of water activities await you on the Lac de la Ganne site on Saturday June 13 and Sunday June 14.

The Ski Club Périgord Vert will be offering babyskiing sessions for children aged 4 to 10, as well as towed buoy rides.

Registration directly on site.

L’événement Animations nautiques au lac de la Ganne Rayet a été mis à jour le 2026-05-17 par OT Coeur de Bastides