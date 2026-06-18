Animations numériques ludiques à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque
Animations numériques ludiques à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque jeudi 16 juillet 2026.
Pont-l’Évêque
Animations numériques ludiques à LaCabane
Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Réalité virtuelle et augmentée
Tout public.
Réalité virtuelle et réalité augmenté, jeux numériques sur tablette, parcours Dame du Lac . .
Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr
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English : Animations numériques ludiques à LaCabane
Virtual and augmented reality
L’événement Animations numériques ludiques à LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Terre d’Auge Tourisme
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