Dédicace de Julia De Funès Maison de la presse Pont-l’Évêque
Dédicace de Julia De Funès Maison de la presse Pont-l’Évêque samedi 27 juin 2026.
Pont-l’Évêque
Dédicace de Julia De Funès
Maison de la presse 3 rue Hamelin Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Oeuvre pensées ditinguées
Rencontre Dédicace de l’écrivaine Julie De Funès pour son roman pensées distinguées . .
Maison de la presse 3 rue Hamelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 00 10
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English : Dédicace de Julia De Funès
Work pensées ditinguées
L’événement Dédicace de Julia De Funès Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Terre d’Auge Tourisme
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