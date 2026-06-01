Dédicace de Julia De Funès Maison de la presse Pont-l’Évêque samedi 27 juin 2026.

Pont-l’Évêque

Dédicace de Julia De Funès

Maison de la presse 3 rue Hamelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Oeuvre pensées ditinguées

Rencontre Dédicace de l’écrivaine Julie De Funès pour son roman pensées distinguées . .

Maison de la presse 3 rue Hamelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 00 10

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English : Dédicace de Julia De Funès

Work pensées ditinguées

L’événement Dédicace de Julia De Funès Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Terre d’Auge Tourisme