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Dédicace de Julia De Funès Maison de la presse Pont-l’Évêque

Dédicace de Julia De Funès Maison de la presse Pont-l’Évêque samedi 27 juin 2026.

Lieu : Maison de la presse

Adresse : 3 rue Hamelin

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

Dédicace de Julia De Funès

Maison de la presse 3 rue Hamelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Oeuvre pensées ditinguées
Rencontre Dédicace de l’écrivaine Julie De Funès pour son roman pensées distinguées .   .

Maison de la presse 3 rue Hamelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 00 10 

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English : Dédicace de Julia De Funès

Work pensées ditinguées

L’événement Dédicace de Julia De Funès Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Terre d’Auge Tourisme

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