Concert Willy Le Conquérant La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque
Concert Willy Le Conquérant La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque samedi 13 juin 2026.
Pont-l’Évêque
Concert Willy Le Conquérant
La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Chanteur multi-instrumentiste
Chanteur multi-instrumentiste guitare, harmo, kazoo, percussions, …
Country, rock’n’roll, blues, swing, chansons françaises. .
La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 23 92
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English : Concert Willy Le Conquérant
Multi-instrumentalist
L’événement Concert Willy Le Conquérant Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Terre d’Auge Tourisme
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