Concert Willy Le Conquérant La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque samedi 13 juin 2026.

Pont-l’Évêque

Concert Willy Le Conquérant

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Chanteur multi-instrumentiste

Chanteur multi-instrumentiste guitare, harmo, kazoo, percussions, …

Country, rock’n’roll, blues, swing, chansons françaises. .

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 23 92

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English : Concert Willy Le Conquérant

Multi-instrumentalist

L’événement Concert Willy Le Conquérant Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Terre d’Auge Tourisme