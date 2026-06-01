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Concert Willy Le Conquérant La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque

Concert Willy Le Conquérant La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque samedi 13 juin 2026.

Lieu : La Bouquinerie Gourmande

Adresse : 12 rue de la Croix Brisée

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

Concert Willy Le Conquérant

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Chanteur multi-instrumentiste
Chanteur multi-instrumentiste guitare, harmo, kazoo, percussions, …
Country, rock’n’roll, blues, swing, chansons françaises.   .

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 23 92 

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English : Concert Willy Le Conquérant

Multi-instrumentalist

L’événement Concert Willy Le Conquérant Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Terre d’Auge Tourisme

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