Parenthèse bien-être au coeur de la distillerie N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Parenthèse bien-être au coeur de la distillerie

N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Distillerie Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 11:30:00

fin : 2026-06-25 13:30:00

Date(s) :

2026-06-11 2026-06-25 2026-07-09 2026-07-23

Pratiquez le yoga dans les vergers de l’authentique distillerie des Calvados Drouin.

Venez vivre une expérience sensorielle unique.

Pratiquez le yoga dans les vergers de l’authentique distillerie des Calvados Drouin.

Une immersion au milieu des pommiers pour apprendre à respirer avec la nature.

Tous niveaux bienvenus Tapis et accessoires fournis.

Places limitées par séance. Tarif 12€ incluant une visite, une dégustation et le cours de yoga.

Informations

– Visite avec dégustation à 10h30 ou à 14h, avant ou après Yoga

– Option déjeuner au Pré-Verger, le restaurant crêperie de la distillerie.

À réserver en plus au 06 85 66 67 00 .

N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Distillerie Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 30 05 reservation@calvados-drouin.com

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English : Parenthèse bien-être au coeur de la distillerie

Practice yoga in the orchards of the authentic Drouin Calvados distillery.

L’événement Parenthèse bien-être au coeur de la distillerie Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Terre d’Auge Tourisme