La Guinguette du Lac Route du Lac Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

La Guinguette du Lac

Route du Lac Hôtel Eden Park Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 16:00:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Moment convivial au son d’un groupe music live.

Sous les guirlandes lumineuses qui scintillent comme des étoiles terrestres, l’atmosphère se fait légère.

On s’installe sur les grandes tablées ou dans les transats, les pieds presque dans l’eau, pour savourer la fraîcheur du soir. .

Route du Lac Hôtel Eden Park Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 64 00

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English : La Guinguette du Lac

A convivial moment with live music.

L’événement La Guinguette du Lac Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Terre d’Auge Tourisme