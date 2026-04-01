La Guinguette du Lac Route du Lac Pont-l’Évêque
La Guinguette du Lac Route du Lac Pont-l’Évêque vendredi 24 avril 2026.
Pont-l’Évêque
La Guinguette du Lac
Route du Lac Hôtel Eden Park Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 16:00:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Moment convivial au son d’un groupe music live.
Sous les guirlandes lumineuses qui scintillent comme des étoiles terrestres, l’atmosphère se fait légère.
On s’installe sur les grandes tablées ou dans les transats, les pieds presque dans l’eau, pour savourer la fraîcheur du soir. .
Route du Lac Hôtel Eden Park Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 64 00
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English : La Guinguette du Lac
A convivial moment with live music.
L’événement La Guinguette du Lac Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Terre d’Auge Tourisme
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