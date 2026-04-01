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La Guinguette du Lac Route du Lac Pont-l’Évêque

La Guinguette du Lac Route du Lac Pont-l’Évêque vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Route du Lac

Adresse : Hôtel Eden Park

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

La Guinguette du Lac

Route du Lac Hôtel Eden Park Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 16:00:00
fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Moment convivial au son d’un groupe music live.
Sous les guirlandes lumineuses qui scintillent comme des étoiles terrestres, l’atmosphère se fait légère.
On s’installe sur les grandes tablées ou dans les transats, les pieds presque dans l’eau, pour savourer la fraîcheur du soir.   .

Route du Lac Hôtel Eden Park Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 64 00 

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English : La Guinguette du Lac

A convivial moment with live music.

L’événement La Guinguette du Lac Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Terre d’Auge Tourisme

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